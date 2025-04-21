İsmailağa cemaatine ait bir kursta 5 çocuğa istismarda bulunulduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 16 yaşındaki bir çocuk, 10-12 yaşındaki 5 çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Uluçınar Derneği’ne ait yatılı Kuran kursunda kalan çocuklar, tadilat gerekçesiyle geçici olarak Orhaneli ilçesindeki yine İsmailağa Cemaati’ne bağlı Dağımder Derneği’nin Kuran kursuna gönderildi.

10-12 yaş aralığındaki en az 5 çocuk, 2024’ün Nisan ve Mayıs aylarında, aynı Kuran kursunda kalan ve “ağabey” dedikleri, 16 yaşındaki bir başka çocuğun defalarca cinsel istismarına maruz kaldı.

AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na fezleke gönderdi. Fezlekeye göre soruşturma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasıyla başladı.

Haberde, "Cemaatin Kuran kursunda kalan bir çocuğun ailesi, Aile Bakanlığı’ndan sosyal ve ekonomik destek aldığı için bakanlık yetkilileri zaman zaman aileyi ziyaret ediyordu. 18 Temmuz 2024’teki ziyarette evde bulunan çocuk, istismarı bakanlık yetkililerine anlattı. Savcılık ve emniyete bildirilen istismar, soruşturmaya dönüştürüldü" ifadelerine yer verildi.

'KİMSE ANLATMAYIN KAPATIRLAR'

Mağdur çocuk ifadesinde hem kendisinin hem de diğer çocukların cinsel istismara maruz kaldığını, tehdit edildiği de anlattı. Bir başka çocuk ise kurstaki görevli hocaların yaşananları kimseye anlatmamalarını söyleyerek "Sonra gece Fehim ve Faruk öğretmen bizi kursta topladı. Bize gördüklerimizi kimseye anlatmamamızı, anlatırsak kursun kapatılacağını ve okuyan yüzlerce kişinin mağdur olacağını ve bizim de onların günahına gireceğimizi söyledi…” diye kaydetti.

Kuran kursundaki diğer çocukları istismara maruz bırakan A. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” diye konuştu. A. isimli çocuk, 20 Eylül 2024 tarihinde tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede A. isimli çocuk “Beş kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.