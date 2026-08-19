Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun’un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin yarın sabah açılacağının öğrenilmesinin ardından çok sayıda cemaat üyesi mezarı ziyaret ederek dualar etti. KARACAAHMET’E AKIN ETTİLER 2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeniden soruşturma başlatılması ve mezarının açılmasına karar verilmesi, cemaat mensuplarını harekete geçirdi. Gün boyunca Karacaahmet Mezarlığı’na gelen çok sayıda cemaat üyesi, Denizolgun’un kabri başında dua etti. MEZAR AÇMA İŞLEMİ YARIN Kabir çevresinde gün boyunca yoğunluk yaşanırken, cemaat mensuplarının ziyaretlerini dualar eşliğinde sürdürdüğü görüldü. Denizolgun’un mezarının bu sabah saatlerinde açılması bekleniyor. NE OLDU? Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla devam eden süreçte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin ailesi suç duyurusunda bulunmuştu. MEZARI AÇILACAK Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine verilen karar doğrultusunda eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla mezarının açılmasına karar verildi.

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