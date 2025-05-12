Sözcü Televizyonu'nda Serap Belovacıklı ile Haber Saati programına konuk olan CHP Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"PKK GİTTİ CHP DÜŞMAN OLDU"

"- DEM bitti PKK bitti en büyük düşman CHP oldu. CHP hiçbir zaman bu ülkede terörden yana olmadı. Kürtlerin sorunları yoktur demedi. Cemal Enginyurt olarak benim bakışım farklıdır ama CHP her zaman haksızlığın karşısında olmuş mazlumun yanında olmuş. Halkın yanında olmuş bir hareket iken CHP birinci olduğunda şimdi işi gücü bıraktılar terör örgütü ve terörist başı üzerinden CHP terörle ilişkilendiriliyor."

"LOZAN'A İHANET EDENLER"

"- Tekrardan söylüyorum, Kandilden mektup getirenler, PKK'lıları affetmeyi planlayanlar, Lozan'a ihanet edenler, yok saymaya çalışanlar, kanımızla canımızı ortaya koyduk ve Atatürk arkadaşlarıyla Lozan'ı şeref olarak gerçekleştirildi. PKK ile bir olup oturanlar onlara suç örgütü değil derken İmamoğlu'na suç örgütü lideri diyorlarsa yazıları olsun."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSTEMEYEN NAMERTTİR AMA"

"- Milletim bu oyuna gelmeyelim bu bir tuzaktır, yanlıştır. Eğer samimilerse Ahmet Türk başta olmak üzere Ahmet Özer Resul Emrah Şahin dahil tüm kayyumları iptal etsinler. Demirtaş'ı, Kavala'yı çıkartsınlar. Hapishaneleri boşaltsınlar da el mi yaman görelim. Terörsüz Türkiye istemeyen namerttir ama PKK'nın oyununa gelen de gaflettedir, ihanettedir."