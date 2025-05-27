CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TELE 1’de katıldığı programda, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerde geçmiş dönemde bazı gazetecilere “konferans” ve “seminer” adı altında yüklü ödemeler yapıldığını ileri sürdü.

Enginyurt, bu isimlerin belediye bütçeleriyle zenginleşerek lüks bir yaşam sürdürdüğünü söyledi.

“Lüks Arabalar, Villalar, Ayakkabı Fabrikaları…”

Enginyurt, AKP döneminde Sancaktepe, Çekmeköy, Beyoğlu, Adıyaman ve Kütahya gibi belediyelerde, “gazeteci” veya “sanatçı” sıfatıyla bazı kişilere usulsüz ödemeler yapıldığını savundu.

Bu kişilerin lüks araçlara bindiğini, Şile ve Ümitköy’de villalar aldığını, hatta ayakkabı fabrikalarına ortak olduğunu iddia eden Enginyurt, “Nereden para aldınız da bu lüks hayatı yaşıyorsunuz? Bir gün bunlar ortaya çıkmayacak mı?” diyerek tepki gösterdi.

“AKP’li Belediyelerin Ödemeleri Açıklansın”

CHP’li belediyelere çağrıda bulunan Enginyurt, AKP’den CHP’ye geçen belediye başkanlarından, geçmiş dönemde yapılan ödemelerin ve bursların detaylarını açıklamalarını istedi.

Enginyurt, “AKP’li belediyeler, konferans ve paneller adı altında paralar dağıttı. CHP’li belediyeler, bu usulsüzlükleri ortaya çıkarsın” dedi.

“Gazete Dağıtıcılığından Gazeteciliğe…”

Enginyurt, bazı isimlerin gazeteci bile olmadığını, gazete dağıtıcılığından gelerek ekranlarda boy gösterdiğini ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “hırsız” dediğini öne sürdü.

“Asıl hırsızlıkları kendileri yapıyor” diyen Enginyurt, CHP’li belediye başkanlarına, AKP dönemindeki bu ödemeleri kamuoyuyla paylaşmaları için çağrı yaptı.