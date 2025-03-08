CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, HÜDA PAR’ın zorunlu eğitimle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu eğitimin bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir sistem olduğu öne sürülmüştü...
Bu açıklama, vatandaşlardan büyük tepki toplarken, Enginyurt da paylaştığı videoyla konuya dair sert eleştirilerde bulundu.
"HÜDA PAR bireysel özgürlükten yana öyle mi?" diye soran Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:
-HÜDA PAR denilen Hizbullahçı parti, Anayasanın ilk 4 maddesi Türk düşmanlığı Atatürk düşmanlığı derken şimdi de 12 yıllık eğitime göz dikmiş ve 12 yıllık eğitime son verilmeli diyor. Neymiş efendim özgürlükleri kısıtlıyormuş.
-Hangi özgürlükten yana HÜDA PAR? Kadınların okumasını istemeyen, sokağa çıkmasını istemeyen, bekar kadınlar sahiplenmeli diyecek kadar onursuzca davranış sergileyen HÜDA PAR bireysel özgürlükten yana öyle mi?
-HÜDA PAR özgürlük düşmanıdır. HÜDA PAR okunmasın istiyor, cahillik istiyor.
-HÜDAPAR Eğitim düşmanıdır. HÜDAPAR Cumhuriyet düşmanıdır. HÜDAPAR Atatürk düşmanıdır. HÜDAPAR kapatılsın.