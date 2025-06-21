CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bursa’daki Karamürsel Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi açılışına katıldı.
Törende konuşan, Enginyurt, hem CHP’deki hem de Demokrat Parti’deki siyasi geçmişine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Enginyurt, şunları söyledi:
*Demokrat Parti'deyken en büyük siyasi faaliyetim yaşlı bir amcanın cenazesine gitmekti. CHP'ye geldik geleli Allah'ım şaştı.
*CHP'ye geldim geleli Vatan Emniyet, Çağlayan Adliyesi, Silivri cezaevi, Saraçhane nöbeti, Beşiktaş Belediyesi nöbeti, biber gazı, barikat, cop uğraşıyoruz.
*Niye çünkü adamın tek derdi CHP. Ve öylesine yüksek 'Ekrem ağrısı' var ki bu Recep abinin uyku uyuyamıyor Ekrem ağrılarından. Geçecek mi? Geçecek. Sabretsin.
*Ekrem ağrısını bitireceğiz. Sandığın geldiği ilk gün Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz.