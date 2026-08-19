İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara’da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı olarak satıldığına ilişkin iddialar yer aldı.

'TBMM KAYITLI ARAÇLAR KULLANILDI' İDDİASI

Soruşturma kapsamında Alptürk Enginyurt’un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı, Mehmet Sedat Erge’nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı öne sürüldü. Gelen ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı iddia edildi.

25 MİLYON LİRA PARA GİRİŞ ÇIKIŞI

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde arttığı belirtildi. Rapora göre Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışları, 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon lira, yalnızca 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira oldu.

MASAK incelemesinde, Alptürk Enginyurt’un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin lira, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira ve Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin lira olduğu kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Enginyurt adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Enginyurt, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.