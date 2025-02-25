AKP'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde 'transfer vekil tanıtımı ve yeni MKYK listesi', muhalefet eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Ünlü futbolcu Mesut Özil, AKP kongresinde partinin MKYK listesine girerek aktif siyasete atıldı.

AKP kongresini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisiyle ilgili yazı yazan Ahmet Hakan'a da yanıt verdi.

Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu ile 'Kitabın Ortası' programında Ahmet Hakan'a "Beni Serap Yazıcı'yla karıştırma" diyerek tepki gösteren Enginyurt, 'Mesut Özil' hatırlatması yaptı.

Enginyurt AKP'nin politikalarını sert bir dille eleştirerek, "Lideriniz Recep Tayyip Erdoğan, kongrede TÜSİAD ve muhalefet için 'Batı'nın elinde taşeronlar' dedi. Peki, siz Batı'nın gözünden düşen Mesut Özil'i partinize aldınız. Bu kişi geçmişte 'Ben Alman'ım, Türk kimliği beni ilgilendirmiyor' dedi. Ama Almanlar onu dışlayınca buraya geldi. Daha çok şeyler yaptı ha bu arada. Şahsiyete girmemek için söylemiyorum ama Arsenal’de yaptıkları var, başka yerlerde yaptıkları var" ifadelerini kullandı.

AKP'de listeye alınmayan isimleri de anımsatan Cemal Enginyurt, "Şamil Tayyar'ı, Mehmet Metiner'i, Galip Ensarioğlu'nu almadınız. Ordu'dan, Kayseri'den hiç kimseyi almadınız. Ama sizi eleştiren, hatta hakaret eden isimleri partiye aldınız. Şeyh Said hakkında 'hain' dediği için istifa edenlerle, onu savunanlar kol kola kongre salonuna girdi. Bu mu dava adamlığı?" şeklinde konuştu.

Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"*Şimdi ben AK Parti’ye gönül verenlere soruyorum: Bu mu dava adamlığı? Bu mu kongre, Recep Tayyip Erdoğan? Yani, ya topçu, popçu, ne varsa toplayınca güç mü kazanmış oluyorsun?

*Esas dava adamlığı, yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmeyendir. Tekrar ediyorum: Yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmeyendir! AKP kongresinin özeti bellidir: Yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmişlerdir.

*Şaibeli bir kongredir. 1600 kişiye saat dağıtmışlardır. Antidemokratik bir kongredir. 25 yıldır tek başına aday oluyor. 25 yıldır partide kimse belde, ilçe başkanlığına, il başkanlığına aday bile olamıyor.

*Dolayısıyla orada bir kongre olmamıştır. Yukarıdan aşağı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan… Bakanlar Kurulu değişecek diyorlar. Ya ne değişecek?

*Adalet Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. İçişleri Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. Milli Eğitim Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu ülkede değişmesi gereken tek kişi var: Recep Tayyip Erdoğan.

*İşte biz de muhalefet olarak bunun için mücadele etmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği gündemde değil, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye verdiği zararları anlatmalıyız. Ayağımıza çarığı giyip, rahmetli Demirel’in dediği gibi, bütün Anadolu’yu gezerek anlatmalıyız."