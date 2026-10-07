İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasına tepkiler sürerken, bir tepki de Berna Laçin'den geldi. Laçin'in paylaşımından 1 saat sonra, ünlü isim hakkında soruşturma başlatıldı.

Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.