Tunceli İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılında ihale edilen "İl genelinde bulunan cemevleri bakım onarımları yapım işi" kapsamında yüklenici firma olan Süpürgeç Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Nakliye Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., sözleşme kapsamı dışında gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü ek imalatların karşılığının ödenmediği gerekçesiyle dava açtı. Dava dosyası, Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İDARE TALEP ETTİ, ÖDEME YAPILMADI İDDİASI

Davacı şirketin mahkemeye sunduğu dilekçede, cemevlerinin bakım ve onarım çalışmaları sırasında Tunceli İl Özel İdaresi'nin talebi üzerine ihale şartnamesinde yer almayan çeşitli ek imalatların gerçekleştirildiği öne sürüldü. Şirket, bu işler için malzeme ve işçilik maliyetlerini karşıladığını, ancak yapılan başvurulara rağmen söz konusu çalışmaların bedelinin ödenmediğini iddia etti. Dilekçede, ek imalatların idarenin kayıtlarında bulunduğu, ayrıca yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesiyle de bu çalışmaların tespit edilebileceği savunuldu.

50 BİN LİRALIK ALACAK TALEBİ

Şirket, Türk Borçlar Kanunu'nun "vekâletsiz iş görme" hükümlerine dayanarak sözleşme dışı yapılan imalatların bedelinin tahsilini istedi. Dava dilekçesinde, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira alacağın, KDV ve ticari faiziyle birlikte Tunceli İl Özel İdaresi'nden tahsil edilmesi talep edildi.

Davacı taraf ayrıca, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ile ihale ve hakediş kayıtlarının delil olarak değerlendirilmesini istedi.

MAHKEME ÖN İNCELEME DURUŞMASI GÜNÜNÜ BELİRLEDİ

Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ön inceleme işlemlerini tamamlayarak tarafların sulh ihtimalini değerlendirmesi ve delillerini sunması yönünde ara karar oluşturdu.Mahkeme, ön inceleme duruşmasının 16 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

Davada, yüklenici firmanın sözleşme dışında ek imalat yapıp yapmadığı ve bu çalışmalar nedeniyle idarenin ödeme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı yargılama sürecinde değerlendirilecek.