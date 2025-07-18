İstanbul Eyüpsultan'da 13 Temmuz'da yol kenarında valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Genç hemşire adayının cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden altı kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil Cemil Koç hakkında, Diyarbakır'da iki yıl önce birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegül Ovezova'nın (29) ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

İddianamede kan donduran detaylar da yer aldı.

EJEGÜL'ÜN ÖLDÜĞÜ YERE GİDİP DUA OKUMUŞ

Bu arada Ejegül Ovezova'nın düştüğü sitenin yöneticisi Naif Polat olay gününü anlatarak, "2 sene evvel biz balkonda yatıyorduk. Geceydi. Bir baktık ses geldi, halı düştüğünü sandık. Sonra güvenlikçi bağırdı, birinin binadan düştüğünü söyledi. Gittiğimde güvenlikçi yanındaydı, başka kimse yoktu. Sonra kapıcı geldi. Yarım saat sonra bir baktım birisi, geldi kendi üzerine attı. ‘Eje Eje' diye bağırdı. Ben ona kızdım, ‘Eje ölmüş, kafası dağılmış' dedim. Kafası kaldırıma değmişti. Telefon de elindeydi, komple gitmişti. Polisleri aradık. Polis ve savcı geldi. O gece zaten sabaha kadar yatamadık. Onu yakalayıp götürdüler. Bir hafta sonra da evi taşıyıp götürdüler" diye konuştu.

‘ÖLDÜĞÜ YERDE FATİHA OKUMUŞ'

Cemil Koç'un, yaklaşık 2 ay önce Ejegül'ün hayatını kaybettiği yere gelip dua ettiğini belirten Polat, “Gelmiş o düştüğü yere orada Fatiha okumuş. Diz çökmüş Fatiha okumuş. Güvenlikçi sormuş ‘Hayırdır' diye, ‘Burada bir kız benim evimde düşmüştü. Ona Fatiha okumaya gelmiştim' demiş. Siteye gelmesiyle taşınması 1 ay olmadı. 10-11 gün kalmıştı evde, kiracıydı. Başka kişinin gelip gelmediğini görmedim. Gördüğüm kadarıyla o tekti. Kapıcı ona taşınırken yardım etmiş. Kimseyle muhabbeti yoktu, yeni gelmişti kimse onu tanımıyordu” ifadelerini kullandı.

EJEGÜL İLE BİRLİKTE PENCEREDEYMİŞ

Naif Polat, karşı sitelerde oturan bazı kişilerin olay anını gördüklerini beyan ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Olayı karşıdaki siteden görmüşler. Demişler ki kız pencereye çıkmış. Biz görmedik tabi, bizim ev 1'inci katta. Görünmüyor. Kimisi diyor ki erkek kadını itmiş, kimisi de diyor ki kız kendini atmaya çalışırken, erkek onu kurtarmaya çalışıyor. Onu Allah bilir. Biz bilemiyoruz. Erkek, olaydan yarım saatten fazla süre sonra geldi, feryat etti. ‘Vah vah, Eje Eje, ne yaptın Eje, ne yaptın?' diye. Kapıcımız ‘Kız bunun evinden düşmüş' dedi. Biz önce bilmiyorduk onun Eje olduğunu, o evden düştüğünü. Kanlar içindeydi, kız perişan haldeydi. Kafası kaldırıma gelmişti. Çimlere düşseydi belki kurtulabilirdi.”