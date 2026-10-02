Haziran ayında CHP’den istifa edip bağımsız kalan, uzun süredir de AKP’ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dikkat çeken bir adım attı.
Tugay’ın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi. Tugay’ın ADD üyeliğinden ayrılması dikkat çekerken, yakın çevresine etkinliklere, derneğin faaliyetlerine katılamadığı için ayrıldığını, siyasi bir tercih olmadığını söylediği öğrenildi. Tugay ADD’nin Karşıyaka Şubesi’ne üyeydi.
Tugay’ın geçtiğimiz günlerde Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası, AKP’ye geçeceği iddiaları artmıştı.
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