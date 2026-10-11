zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılma sürecinin perde arkasını anlattı. Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, siyasi tercihini değiştirmesinde Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin belirleyici olduğunu ifade etti.

CHP'den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız olarak görevini sürdüren Tugay, AKP'ye katılma teklifinin ilk olarak Bakan Murat Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tugay, Erdoğan'ın ülkesine hizmet etmek için yıllardır çaba gösteren bir isim olduğunu düşündüğünü belirterek, "Etkiliyor insanı ister istemez" dedi.

AKP'ye geçiş kararını uzun süre değerlendirdiğini anlatan Tugay, bu süreçte risk aldığını kabul etmesine rağmen tercihinden dolayı herhangi bir tereddüt yaşamadığını vurguladı. Tugay, İzmir için en doğru adımın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra kararını verdiğini savundu.

Cemil Tugay'ın AKP'ye geçiş sürecinde Murat Kurum detayı

Cemil Tugay, siyasi kararının şekillenmesinde Murat Kurum'la yaptığı görüşmenin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Karabağlar'daki 440 hektarlık alanda yaşanan kentsel dönüşüm sorununu görüşmek üzere bakanlığa gittiklerini belirten Tugay, görüşmenin ardından Kurum'un kendisine İzmir'deki gelişmeleri ve belediye başkanlığı sürecini sorduğunu aktardı.

Bu konunun ardından bana Bakan Kurum, "İzmir nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz?" dedi. "Vallahi elimizden geleni yapıyoruz ama epey bir sıkıntımız var" dedim. "Bağımsız olarak mı devam edeceksin?" dedi. "Şu anda öyle düşünüyorum. Herhangi bir verilmiş kararım yok" diye cevap verdim. Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama belediye başkanları tarafından dışlandıklarını söyledi. "Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz" dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada "Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak" dedi. "Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?" dedim. O da "Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın" dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı.

Sonraki süreçte Kurum'la birkaç kez daha görüştüğünü anlatan Tugay, konunun dolaylı yollardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiğinin ve Erdoğan'ın da böyle bir geçişi istediğinin kendisine aktarıldığını söyledi. Karar vermeden önce uzun süre düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Atatürk'ün "Kimsesizlerin kimsesi" sözleri hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

Cemil Tugay, AKP'ye katılımı sırasında yaptığı konuşmada kullandığı "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" ifadesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Konuşmasını kendisinin hazırladığını belirten Tugay, sözlerinin yanlış anlaşılmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmaları incelediğini ve yoksul, gariban ve mazlum insanlara sahip çıkılmasına ilişkin ifadelerinden etkilendiğini anlatan Tugay, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" sözünü de bu çerçevede kullandığını belirtti.

Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü bildiğini vurgulayan Tugay, iki ifade arasında kurmaya çalıştığı bağlantıyı şöyle açıkladı:

"Cumhuriyetin bir mirası varsa, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir devletse; biz de AK Parti olarak bu mirası bu şekilde görüyoruz ve kimsesizlerin kimsesi olan bir siyasi parti olarak mücadele ediyoruz diye söylediğini anladım. Onun için o sözleri söyledim."

Siyasete kimsesizlerin yanında olmak amacıyla girdiğini dile getiren Tugay, Atatürk'ün sözlerinin inkâr edilemeyeceğini belirtti. AKP'nin de bu mirasa sahip çıkarak kimsesizlerin kimsesi olmayı amaçlamasının eleştirilmesini anlamadığını ifade etti.