AKP'ye katılmasıyla İzmirlilerin büyük tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın rozeti taktıktan sonra izne çıktığı ortaya çıktı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin aktardığına göre, 5 günlük izne çıkan Cemil Tugay, kararı sabah saatlerinde personele attığı mesajla duyurdu.

Başkan Vekili Levent Yıldır'ın istifası nedeniyle Cemil Tugay'ın yerine Meclis Üyesi Mustafa Özuslu'Nun bakacağı bildirildi.

TUGAY NE DEMİŞTİ?

Cemil Tugay AKP'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bugün huzurlarınızdayım. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.

Yunus Emre misali; ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim"