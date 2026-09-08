Kulislerde, CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı, üyelik formunu doldurduğu ve 9 Eylül'de partiye geçiş yapacağı öne sürüldü.

Birgün'de yer alan habere göre Tugay'ın Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen, söz konusu iddiaları yalanladı.

İşleğen ayrıca, Tugay'ın herhangi bir AKP üyelik formu doldurmadığını belirtti.

RESEPSİYON İDDİASINA DA YALANLAMA GELDİ

Tugay hakkında ortaya atılan bir diğer iddia ise İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek resepsiyona ilişkin oldu.

Tugay'ın resepsiyonun alkolsüz yapılması yönünde talimat verdiği öne sürülürken bu iddia da yalanlandı; basın danışmanlığı, resepsiyonun içkili olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

9 EYLÜL PROGRAMLARINA KATILACAK

Basın Danışmanlığı ayrıca Cemil Tugay'ın 9 Eylül Çarşamba günü İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılacağını açıkladı.

Tugay, daha önce de AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti. 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Tugay, "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım" demişti.