31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’li seçmenin oylarıyla seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP’ye katıldı. Tugay’ın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AKP Genel Merkezi’nin yanında bulunan AKP Kongre Merkezi’nde taktı. Genel Merkez önünde basın mensuplarına “İzmir’i çok seviyorum, İzmir’i güzel şeyler bekliyor” açıklamasında bulunan Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla “Gavur İzmir” yakıştırması yapılan kentin belediyesi 27 yıl sonra sağ partiye geçmiş oldu.

İZMİR’DE POLİS ÖNLEMİ

Törende geçmişte “AKP’ye geçersem seni boşarım” dediği öne sürülen eşi de hazır bulundu, keyifsiz olduğu göze çarptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı. Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İLK HAMLESİ TAKİP

Tugay CHP’den 18 Haziran’da istifa etti, yaklaşık 4 ay boyunca bağımsız kaldı. Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Yakın zamana kadar AKP’ye katılacağı iddialarını reddetti.

Cemil Tugay, AKP’ye katılmasına dakikalar kala sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe başladı. Tugay’ın daha önce takip ettiği YENİ Partili bazı isimleri takipten çıktığı ancak Özgür Özel’i takip etmeye devam ettiği görüldü.

Rozeti takınca ‘AKP kimsesizlerin kimsesi, Erdoğan büyük lider’ dedi

Rozet takma töreninin ardından kürsüye çıkan Tugay’ın AKP’ye yönelik sözleri dikkat çekti. Tugay, 40 yıllık AKP’li gibi konuşarak, “AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 25 yılına damgasını vurmuş Büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleridir” ifadelerini kullandı.

AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş. Bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.

Törende eşi keyifsizdi

Cemil Tugay’a eşi Öznur Tugay da eşlik etti. Pek keyfi olmadığı gözlenen Öznur Tugay, Akhisarlı ve asıl mesleği hemşirelik.

Istakozcu İzmir Milletvekili ve Hayati Yazıcı törendeydi

Cemil Tugay’ın AKP’ye katılım törenine Monaco’dan ıstakoz yediği anları paylaşan İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı başta olmak üzere AKP’liler yoğun olarak katıldı. Oğlu Mustafa Yazıcı fon vurgununa karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da törendeydi. Yazıcı’nın yüzü asıktı. Tedavi gören ve önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ da salondaydı.

1 milyon 292 bin 118 seçmenin oyu çöpe gitti

31 Mart 2024’te CHP’nin adayı olarak yüzde 48,9 oyla seçilen Cemil Tugay, AKP’nin adayı Hamza Dağ’a karşı yarışmıştı. Tugay 1 milyon 292 bin 118 seçmenin oyunu aldı. Tugay 31 Mart 2019’da CHP’nin en güçlü kalelerinden Karşıyaka’da yüzde 70 oy oranıyla seçilmişti.