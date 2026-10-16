Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, bugünkü duruşmada belediyenin davaya ilişkin tutumunun değiştiğini duyurdu.

Daha önceki duruşmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen resmi yazılarda, belediyenin herhangi bir kamu zararına uğramadığı belirtilmişti. Ancak belediye, son duruşmada farklı bir yaklaşım sergileyerek davaya müdahil olmayı talep etti.

AKP'ye geçen Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvurusunda “kamu zararı olma ihtimali” gerekçesini öne sürdü.

TUGAY'IN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YENİ TUTUM

Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa etmiş, 7 Ekim'de ise AKP'ye geçmişti.

Belediyenin önceki duruşmalarda kamu zararı bulunmadığını bildirmesine karşın son duruşmada müdahillik talebinde bulunması, davadaki bu tutum değişikliği ise dikkat çekti.