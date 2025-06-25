İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işe alım süreçlerini yönetmek üzere objektif kriterlerle çalışacak bir İstihdam Komisyonu’nun kurulduğunu belirtti.

Komisyon, sınav, mülakat ve beceri değerlendirmeleri gibi tüm aşamalarda şeffaflığı sağlayacak.

Ayrıca, süreci denetlemek ve doğrudan başkana rapor vermekle görevli bağımsız bir İzleme Kurulu oluşturulacak. Tugay, bu kurulun dört gönüllü hemşehri temsilcisinden oluşacağını ifade etti.

ADALETSİZLİK TESPİT EDİLİRSE SÜREÇ İPTAL

İzleme Kurulu, başvuru ilanından nihai işe alım kararına kadar tüm süreci takip edecek ve hazırlayacağı raporla adaletsizlik veya eşitsizlik tespit edilmesi durumunda istihdam sürecinin iptal edileceğini belirten Tugay, denetlenebilir bir sistemin önemine vurgu yaptı.

İzleme Kurulu’nda gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.