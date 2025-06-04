İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hizmet verimliliğine vurgu yaptı.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİNE SİTEM

Tugay, İZBAN, çevre yolları ve Buca Metrosu gibi konularda bakanlıkla yapıcı bir diyalog başlattıklarını söyledi. İzmirli milletvekillerine sitem eden Tugay, liyakat vurgusu da yaparak, hiçbir sendika yöneticisinin akrabasını işe almadığını ifade etti.

Ankara ziyareti sorusunu yanıtlayan Tugay, Ankara temaslarını da değerlendirdi ve “Bakanlık kapsamındaki konuları görüşmek için gittik. Bakandan randevu istedik haklarını teslim etmek isterim AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan randevu konusunda yardımcı oldular” dedi.

"SİYASETÇİLERE DÜŞEN ÇOK GÖREV VAR"

En başta İZBAN hakkında konuştuklarını dile getiren Tugay, şunları söyledi:

*İkinci çevre yolunu ardından biz bürokrat arkadaşlarımızla beraber gittik ve pek çok konuyu konuştuk en başta İZBAN’ı konuştuk ikinci çevre yolunu konuştuk. Karayollarıyla ilgili pek çok konu var onu konuştuk Buca Metrosu’nun FUAR İzmir’e uzatılmasını konuştuk.

*Hızlı trenin Ankara – İzmir arasında çalışacak YHT’nin İzmir içinde bağlantısını sağlayacak yeni ve alternatif raylı sistemi konuştuk. Çok arzuladığım ancak bir türlü başlamayan diyalog süreci dün itibariyle başladı.

*Bakan beyi tamamen olumlu ve teknik gözle bakan biri olarak gördüm. Onlarda aslında diyalogun sağlıklı olmamasından mustariptiler.

*Biz üzerimize düşeni yaparak devam edeceğiz. Bakanlığa ve siyasetçilere düşen çok görev var. İzmir’in AK Partili siyasetçileri de CHP’li İzmir milletvekilleri de İzmir’in sorunları konusunda daha aktif olmalılar.

‘SÜRECE KATKILARINI GÖRMEDİM’

İzmirli Milletvekillerine sitemde bulunan Cemil Tugay, “Bunu bir gerçek olarak sizler gördünüz. Bunları açık açık konuşmazsak bazı insanlar hatalarını düzeltmez. İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen'in ardından Salih Uzun'un açıklama yaptığını duydum. Ancak diğer vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi.

“Verimlilik çerçevesinde her yeri ve herkesi gözden geçireceklerini ifade eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Birilerini işten çıkaralım diye bir özel bir tutum yok. Ancak herkesin çalışması ve hizmet üretmesi lazım. Herhangi bir alanda hizmetsizlik görürsek belediye buradan gereksiz yere yük taşıyorsa bu yük probleme neden olursa müdahale edeceğiz. Tüm hizmetlere ve o hizmette çalışan tüm kesimlere en detaylı şekilde bakacağız.

*Bazı alanlarda verimsizlik olduğunu biliyoruz. Kimseyi işten çıkaralım değil de verimsiz alanlarda çalışanları ihtiyacımız olan alanlara kaydıracağız. Elde ayrıştırarak çöp toplama var. Bunu 8 mahallede yapıyoruz. Ancak tüm İzmir'e yayacağız. Böyle olduğunda o alanda daha fazla çalışana ihtiyaç var.

*Şu an çalıştığı pozisyonda katkı sağlamayanlara burada destek sağlayın diyeceğiz. İlaçlama, park bahçelere ihtiyacımız var. Şoförlük konusu olabilir. İnsanların kendisi geliştirmesi için çabalar göstereceğiz. Ben çok iyi bir belediye olalım istiyorum. İzmir’in sadece Türkiye’ye değil dünyaya örnek belediyelerden birisi olmasını istiyorum.

*İlçe belediyelerini de bu işin içine katarak bu yolda ilerleyeceğiz. Kimse ‘olduğu gibi duruyor, kendisini geliştirmek için bir şey yapmıyor’ gibi bir şey görmeyecek. Biz bunu İzmir’e borçluyuz. Hayatımın en büyük onurlarından birisini yaşadım. Görevimin gereğini yerine getireceğim. Ben verilen mesajı aldım.

"HİÇBİR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN AKRABASINI İŞE ALMADIM"

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan “İşten ayrılan babanın-annenin yerine çocuğunun belediyede istihdam edilmesi maddesinin” bu TİS’te de devam ettiğini söyleyen Tugay, “Çalışanlarımız aynı zamanda bizim ailemizden insanlar. Belediyeye hizmet ettikten sonra hayatta kaldığında diğer aile bireyleri geçinemediğinde aileden birisini o aileyi geçindirmek için işe almayı görev biliyoruz. Baba emekli oldu çocuk işe alındı gibi bir şey yok. Ben kendi dönemimde hiçbir sendika yöneticisinin akrabasını işe almadım. Benden önceki dönemde ne olduğunu bilmiyorum. Rakamlar ve isimler biraz müphem. İnsanlara bu gözle bakmayı da doğru bulmuyorum. Beli hakkıyla o göreve girmiş ve başarıyla yapıyor olabilir. Birilerinin yakını diye herkesi karalayacak halimiz yok. Ama liyakatsizlikle işe alındıysa şu anda atıl durumdalarsa o arkadaşlarımızı işten çıkartacağım” açıklamasını yaptı.