İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale sürerken, bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kamuoyunda gündeme gelen iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Bu Sözler Boş ve Art Niyetli”

Partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara karşı tepkisini dile getiren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiaları dile getirenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Tanımadığım, hiçbir bağım olmayan, yaptıklarımızdan habersiz kişilerin ortaya attığı boş iddialar bunlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne çıkar gözeterek değil, yürekten inanarak katıldım. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerini korumak için özveriyle çalışıyoruz.”

“Partinin Her Kademesinde Görev Aldım”

Tugay, parti içindeki geçmişine vurgu yaparak, CHP ile bağının temelden geldiğini belirtti:

“Ben bu partiye tepeden inmediğim gibi, en alt kademelerinden başlayarak hemen hemen her aşamasında görev aldım. Halktan gördüğüm destek bana gösteriyor ki; biz doğruyu savunduğumuz sürece, halk arkamızda olmaya devam eder.”

“Halktan Kopmamış İnsanların Partisiyiz”

Kendisine yöneltilen eleştirileri sert bir dille yanıtlayan Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’ni tanımlarken şu sözleri kaydetti:

“Ben CHP’yi, halktan kopmamış, ülkesine yürekten bağlı, gece gündüz çalışan insanların partisi olarak görüyorum. Kimsenin şahsi hesapları, yakın ilişkileri ve iftiraları bizi yolumuzdan döndüremez. Onlara tavsiyem, hadlerini bilmeleridir. Çünkü cevabını sadece bizden değil, halktan da alacaklardır.”

“Doğru Nerede, Biz Oradayız”

Açıklamasının sonunda hem yangın felaketine hem de ülkenin genel sorunlarına dikkat çeken Tugay, toplumsal duyarlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün burada yangınla mücadele ediyoruz, ama ülkenin dört bir yanında insanlar yoksulluk, işsizlik ve adaletsizlikle mücadele ediyor. Doğru neredeyse biz oradayız. İnsanlık için, adalet için, hizmet için ne gerekiyorsa yaparız. Kişisel hesap peşinde olanların bu yolda fazla ilerlemesi mümkün değil.”