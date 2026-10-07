Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişi öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda da tepki mesajları gündeme geldi.

DUMAN'DAN 'DÖNEK' PARÇASI

WhatsApp ekran görüntülerine göre bir meclis üyesi, Duman grubunun 1999 yılında çıkardığı "Eski Köprünün Altında" albümünde yer alan "Dönek" isimli şarkının Spotify bağlantısını gruba gönderdi.

Meclis üyesi, şarkının paylaşımının altına "Sözler duygu ve düşüncelerime tercüman" notunu yazarak tepkisini dile getirdi.

TUGAY GRUBU YORUMLARA KAPATTI

Paylaşımın ardından Cemil Tugay'ın WhatsApp grubunda yönetici yetkisini kullanarak grup ayarlarını değiştirdiği görüldü. Sistem bildirimlerine yansıyan bilgiye göre Tugay, "Yalnızca yöneticilerin gruba mesaj göndermesine izin verilecek" seçeneğini aktif hale getirerek grubu diğer üyelerin mesajlarına kapattı.

DAKİKALAR SONRA AYARLAR DEĞİŞTİ

Oda TV'de yer alan habere göre grubun mesajlaşmaya kapatılması meclis üyelerinin de tepkisine neden oldu. Tugay'ın dakikalar sonra grup ayarlarını yeniden değiştirerek tüm üyelerin mesaj göndermesine izin vermesinin ardından bir meclis üyesi, "Sayın Tugay, bir böylesiniz... Bir böyle... Dakikalar içinde değiştiniz... Siz kendinizde misiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.