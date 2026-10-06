CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AKP'ye katılacağı iddia edildi. Cemil Tugay'a rozetinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı belirtildi. Tugay'ın partiye katılımının ilk olarak TBMM'de yapılacak AKP Grup Toplantısı'nda duyurulması ve rozet töreninin burada gerçekleştirilmesinin değerlendirildiği öne sürüldü. Ancak kulislerdeki iddialara göre burada yapılacak törenin muhalefetin tepkisi nedeniyle iptal edildi. ROZET TÖRENİ GENEL MERKEZDE Mİ OLACAK? Cumhuriyet'te yer alan habere göre son aşamada Tugay'ın partiye geçişinin genel merkezde milletvekilleriyle yapılacak toplantıda duyurulmasının planlandığı öne sürüldü. Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantının ardından AKP MYK'sı yapılacak.

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