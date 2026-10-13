CHP’den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla başlayan tartışmalar, adaylık sürecinde yapıldığı belirtilen anket üzerinden devam ediyor.

Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti arşivinde böyle bir anket bulunmadığını açıklamasının ardından Tugay, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak bu görüşmelerde kendisine yönelik herhangi bir şikâyet veya eleştiri dile getirilmediğini söyledi.

TUGAY’DAN KILIÇDAROĞLU’NA 22 GÖRÜŞME YANITI

Tv100’de yer alan habere göre Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile 20 kez görüştüğünü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da iki kez bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmeler sırasında kendisine yönelik herhangi bir şikâyet veya eleştiri olmadığını savunan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

-Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile 20 kez görüştüm. Bu görüşmelerin hiçbirinde bana şikayette bulunmadı ve beni eleştirmedi.

-Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da kendisiyle 2 kez görüştüm. Bu görüşmelerde bile benden bir kez bile şikayet etmedi.

“CHP’DE KALSAYDIM BU KADAR AĞIR ELEŞTİRECEKLER MİYDİ?”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Tugay, CHP’de kalması durumunda kendisine aynı şekilde eleştiri yöneltilip yöneltilmeyeceğini sorguladı.

Tugay, “Bugün yapılan açıklamaları hayretle karşılıyorum. Ben CHP’de kalsaydım beni bu kadar ağır eleştirecekler miydi?” dedi.

ANKET TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi sürecinde anket yapıldığı ve sonuçların aday belirleme sürecinde etkili olduğu açıklanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise böyle bir anketin yapılmadığını ve parti arşivinde herhangi bir anket bulunmadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir anket de yok. Baktık, Cemil Bey’le ilgili bir şey var mı yok mu diye. Öyle anketler söz konusu değil.”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki göstererek, “Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım” ifadelerini kullanmıştı.