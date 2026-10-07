İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP grup toplantısına katılmasının ardından ilk istifa açıklaması geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Tugay’ın kararına tepki göstererek kurul üyeliklerinden ayrıldıklarını duyurdu.

“İZMİRLİLERİN İRADESİNİ YOK SAYAN KARARI KABUL ETMİYORUZ”

Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamada, İzmir’in sosyokültürel iradesine ve tiyatro ile seyirci arasındaki güven ilişkisine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Cemil Tugay’ın kararının İzmirli seçmenlerin ve tiyatro seyircisinin iradesini yok saydığı belirtilerek, bu kararın kabul edilmediği ifade edildi.

Kurul üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.

“BAĞIMSIZ YAPININ KORUNMASINI SAVUNACAĞIZ”

Açıklamada ayrıca Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması gerektiği belirtilerek, tiyatronun sanat hayatını sürdürmesini engelleyecek girişimlere karşı durulacağı kaydedildi.

İstifa açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bu kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatromuz ile seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz.”

İstifa açıklamasında imzası bulunan isimler şöyle:

- Abdülkadir Çevik

- Efdal Sevinçli

- Hakan Dündar

- Hülya Savaş

- Müjdat Albak

- Orhan Alkaya

- Semih Çelenk

- Tamer Levent

- Zeynep Altıok Akatlı