AKP’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın parti değiştirme kararına ilişkin açıklamaları gündem oldu. AKP’ye yakın Yeni Şafak’ın haberine göre Tugay, kararını İzmir için aldığını savunurken ailesinin de kendisine destek verdiğini söyledi.

CHP'YE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

AKP teşkilatından bir grupla sohbet ettiği belirtilen Tugay’ın, CHP’ye yönelik eleştirilerinde “CHP’de kendi içimizde muhalefet yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu, hizmet etmemizi de etkiliyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Tugay’ın, çevresinde AKP’li kimse bulunmadığını ancak ailesinin ve yakın çevresinin parti değiştirmesi yönünde ısrarcı olduğunu söylediği belirtildi. Habere göre Tugay, “Ben doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu. Çalışmayı seviyoruz. Bundan sonra İzmir için daha çok çalışacağız. İzmir için doğru bir karar verdik” dedi.

Tugay’ın aynı sohbette, “Annemin duası ve eşimin desteğiyle geldim” ifadelerini kullandığı da ileri sürüldü.

29 OCAK'TAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tugay’ın son açıklamaları, AKP’ye geçeceği iddialarına ilişkin 29 Ocak 2026’da yaptığı değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.

O dönem kendisiyle hiçbir AKP’linin temas kurmadığını söyleyen Tugay, “Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP’ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay, aynı açıklamasında annesinin “Seni evlatlıktan reddederim”, eşinin ise “Seni boşarım” dediğini belirterek AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.