İzmir'de grev süreci sona ermesine rağmen belediye şirketlerinde hareketlilik sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Personel gideriyle bile eksideyiz. Bu sürdürülemez" işçi çıkarması yapacaklarını söyledi. Tugay, "Son 5 yılda işe alınmış olan sendika yöneticisi yakınlarını işten çıkaracağız. Bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğimiz gibi geçmişteki hataları da düzelteceğiz." dedi. İzmir'de grev kararı alan sendika yöneticisinin 58 akrabası belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Geçen haftalarda yaşadığımız toplu iş sözleşmesi dönemi oldu. Sendika düşmanlığı yapılmasını da kesinlikle reddediyorum. Hepimizin yüzleşmesi gereken noktalar var. Bazı rakamlar size vermek istiyorum. 2024'te 37 bin 700 çalışanla belediyeyi devraldım. O günden bugüne bazı personel hareketliliği yaşandı." dedi.

Tugay şu ifadeleri kullandı:

2024'te 37.700 personel ile devraldığımız belediyede şu anda personel sayısını 34.200'e düşürdük. Gereksiz harcamalarla ilgili çok sıkı tedbirler aldık. Neredeyse temel hizmetleri, sosyal yardımları kısmayarak diğer her türlü şeyden tasarruf ederek çalışmaya devam ediyoruz. Bu eleştiri konusu olabilir ama rakamların anlaşılması lazım.

Temmuz ayı için Hazine ve İller Bankası'ndan 3,8 milyar TL ödenek gelecek. Temmuz ayında 3,5 milyar TL işçilerin maaş, prim ve vergi ödemelerine vereceğiz. Ayrıca 850 milyon TL de memurlara vereceğiz. Sadece personel gideriyle bile eksideyiz. Bu sürdürülemez

Burada bir önlem almak zorundayız. Daha önce anlatmaya çalıştım, sendikayla anlaşmazlığımızın temel noktasını açıklamaya çalıştım. Bizim iki tane sendikamız var. TÜRK İŞ bağlı Belediye-İş, diğeri DİSK'e bağlı Genel İş.

Geçen dönem anlaşmazlık yaşadığımız sendika Genel İş oldu. Onların temelde bizimle anlaşamama nedeni talep ettikleri ücretin düşük olması değil, aslında diğer sendika olan 2024 yılında seçimde beş gün önce yapılmış olan günün gerçeklerinin çok daha üzerinde ücret artışlarının yapıldığı anlaşmadır. Belediye İş sendikasına size vaadedilen artış hem belediye bütçesini anormal zorluyor hem de diğer sendikanın aynı şeyleri talep etmesi nedeniyle bizi anlaşmaz noktaya götürüyor, gereğini yapmak durumundasınız dedik, ne yazık ki olumlu bir cevap alamadık. Dava devam ediyor.

Yine o dönemde Belediye İş sendikasına 'Bu durumu düzeltmezseniz sizin üyeniz olan bazı çalışanlarla yollarımızı ayırmak zorunda kalırız. Bunu isteyerek yapmayacağız, mutluluk duymayacağız ama bunu yapmazsak belediyeyi sürdürmemiz mümkün değil.

1030 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şu ana kadar olumlu dönüşleri olmadı. 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz. Belediye İş sendikası belediye ve halkı düşünmeden içinde kendi ekmeklerini kazandıkları bu kurumu düşünmeden ısrarla bu anlayışsız noktada olurlarsa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direk sendikadır, biz değiliz.

Sendika adeta belli çalışanların yüksek ücret almalarını sağlamaya devam etmek için bir grup çalışanını feda ediyor.

Bunu yapmazlarsa onların yüzünden bazı çalışanlarımız işlerini kaybetmiş olacak. Elimizde yapacak bir şey kalmadığımız için bazı çalışanlarımızı işlerine son vermek zorunda kalacağız.

Belediye İş çalışanlarının en düşük maaşı 80 bin TL civarından eylül ayından itibaren 130 bin TL rakamlara erişecek.

Sendika sorumluluğunu almak durumunda. Benim bildiğim bankamatik yok ama varsa bildikleri iletsinler.

Türkiye'den hiç kimsenin almadığı bu maaşları talep ederek ve diğer işçi arkadaşlarımızı da mağdur ederek buna sebep veremezler.

Seçimden beş gün önce yapılmış bir sorumsuzluğun sonucudur bu. Birileri işlerini kaybederse biri sorumsuz imzanın iki imzanın taraflarının eseridir.

"PERSONEL ALIMINDA HALK KOMİTESİ DENETİMİ OLACAK"

Bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her personel alımında halk komitesi denetimi olacak.

Kamuda ve insan kaynakları alanında deneyimi olan gönüllülerden bir havuz oluşturacağız. Bu havuzdan kura ile seçilecek heyetler, işe alımları denetleyecek. Belediye başkanı alınacak kişiye karışmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, özellikle geçen 5 yıl içerisinde, geçen dönemde işe alınmış olan, sendika yöneticilerinin yakınlarının da tamamını işten çıkaracağız. Hiçbiri çalışmayacak bundan sonra belediyede. Halkımız bunu benden istiyor.