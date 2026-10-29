Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü yurdun dört bir yanında yürüyüşler, fener alayları ile kutlanıyor. 6 YIL SONRA İLK DEFA Geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçişi ile gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu sene Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına katılmadığı ortaya çıktı. Tugay'ın programa neden katılmadığına dair resmi açıklama yapılmadı. ELEKTRİK VERMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yılını Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayan YENİ Parti’de İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla tören alanına elektrik verilmediğini söyledi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, tören alanına elektrik verilmediğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Güç, "Zor günlerden geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber aldık. Elektrik bağlamadılar. Biz jeneratörümüzü tuttuk, şu anda konuşmamızı yapıyoruz" dedi.

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