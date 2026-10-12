AKP'ye geçişiyle tepkilerin odağına yerleşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez kendisine hakaretler yağdıran ismin elinden hediye aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binasının tahliyesi istenmiş, bu durum yerel yönetim ile AKP'li isimler arasında sert polemikler yaşanmıştı. AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, o dönem CHP'li olan Cemil Tugay'a 'hımbıl' demişti.

Tugay ise yanıt olarak, "Bana hımbıl demiş. Ben senin demenle hımbıl mıyım? Ben senin korkulu rüyanım, senin ipliğini pazara çıkaracağım. Bugüne kadar ki o nazik, efendi Cemil Tugay'ın yerine içimdeki o savaşçıyı göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'LİLERDEN İZMİR ÇIKARMASI

AKP'ye geçişiyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Tugay bu kez AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın elinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye olarak aldı.

görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapan İnan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik.

Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti." ifadelerini kullandı.