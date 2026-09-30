Daha önce AKP'ye geçişi ile ilgili iddialar ortaya atılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beştepe'deki Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye dair resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapıldı. CEMİL TUGAY'DAN İLK AÇIKLAMA Görüşmeye ilişkin Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Tugay, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

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