İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden grevin beşinci gününde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu....

Cemil Tugay, basın toplantısında sendika yetkililerine sert tepki gösterdi.

Tugay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"ÇALIŞMAK İSTEYENİ ENGELLEMEK HADSİZLİKTİR”

Çalışmak isteyen işçilerin önünün kesilmesini “hadsizlik” olarak niteleyen Tugay, “Kimseyi zorla çalıştırmıyoruz. Ama çalışmak isteyen işçiyi engellemek de bir o kadar yanlıştır. Hele ki o şehrin çöplüğe dönmesini kabullenememiş bir belediye başkanını engellemek asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"İSTİSMAR EDEMEZSİNİZ"

İzmir'in çöpe boğulmasıyla Türkiye'nin soru çözülmeyeceğini belirten Tugay, "İzmirlilerin sağlığının bozulmasıyla Türkiye'nin sorunu çözülmeyecek. Mücadelenizi doğru kişilere doğru yöne doğru yapın. Biz sizin dostunuz. Bizim sayemizde burada örgütlendiniz. Biz Genel iş bizim sayemizde hizmet aldı" dedi.