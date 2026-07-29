Siyasi kulislerde Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

'SÜRPRİZ OLMAYACAK BİR GELİŞME'

Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, AKP'ye katılım ihtimalinin Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulduğunu, ancak şu ana kadar ne AKP'den ne de Tugay cephesinden katılıma ilişkin resmi bir açıklama ya da takvim paylaşılmadığını aktardı. Alan, YENİ Parti çevrelerinin de söz konusu iddiaları "sürpriz olmayacak bir gelişme" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Can Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Öğle Bülteni programında Serkan Alan'ın aktardığı son bilgiler şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Mutlak Butlan' kararının ardından CHP'den istifa etmişti. YENİ Parti'ye mi katılacak, bağımsız mı kalacak merak edilirken yaptığı son görüşmelerin ardından AK Parti'ye katılacağı iddiaları iyice dile getirildi. Şu dakika itibarıyla kesin bir açıklama yok, bir program paylaşılmıyor, AK Parti'ye hangi gün geçeceğine dair bir ihtimalden söz edilmiyor, AK Parti'ye geçmesinin yüksek ihtimal olduğu söyleniyor. Biz bu iddiaları YENİ Partili isimlere sorduk. Onlar da bu iddianın sürpriz olmayacağını ifade ediliyor. Bu süreçte sessizliğin sonuçları olabilir. Özellikle YENİ Parti'nin bu yeni yolculukta ayrılışa ayrı bir parantez açacağını ifade edelim. Bu zamana kadar İzmir CHP açısından simge bir adresti. AK Parti çeşitli belediye başkanlarını gösterse de kazanamadı."

'İZMİR HALKININ TAVRI, TUTUMU BELLİ...'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bugün düzenlendiği basın toplantısında Cemil Tugay'la ilgili "Kendisi ile hiçbir iletişimim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Kişisel bir iletişim olmamıştır" diye konuştu.

'BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM'

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş'in aktardığına göre, Tugay cephesi AKP iddialarına ilişkin geçtiğimiz cuma yapılan açıklamanın geçerliliğini koruduğunu ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

'YENİ PARTİ'YE KATILIRIM'

Tugay, CHP'deki "mutlak butlan" kararının ardından 18 Haziran'da partisinden istifa etmiş, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı. İstifa sonrası yaptığı değerlendirmelerde ise AKP'ye geçeceği iddialarını kesin ifadelerle reddeden Tugay, siyasi çizgisinin değişmediğini belirterek bağımsız kalacağını söylemişti. Ayrıca, Özgür Özel'in öncülüğünde yeni bir siyasi oluşum kurulması halinde bu yapıda yer alabileceğini dile getirmiş, AKP'ye katılmasının söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

Son günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AKP iddiaları yeniden güç kazansa da Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" açıklamasıyla bu söylentileri bir kez daha yalanladı. Buna karşın Ankara kulislerinde farklı senaryolar konuşulmaya devam ederken, gözler hem Tugay'ın atacağı olası siyasi adıma hem de AKP'den gelebilecek açıklamalara çevrilmiş durumda.