21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, topladığı MYK ile birçok il teşkilatında değişikliğe gitmişti.



Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.





YENİ PARTİ'YE KATILIRIM DEDİ, SÖZÜNDEN ERKEN DÖNDÜ



Tugay, istifa kararının ardından Sözcü'ye verdiği röportajda AKP'ye katılacağına ilişkin iddiaları net bir dille yalanlarken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel tarafından yeni bir parti kurulması halinde bu partiye katılacağını söylemişti.





Dün son kez CHP kürsüsüne çıkan ve veda konuşması gerçekleştiren Özgür Özel'in 90'a yakın milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurmaya hazırlanması siyasette dengeleri değiştirdi.



Sözcü'ye konuşan Cemil Tugay, şu aşamada Yeni Parti'ye katılmayacağını belirterek "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" ifadelerini kullandı.