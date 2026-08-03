21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu MYK ile birçok CHP il teşkilatında tasfiyeye gitmişti.



Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanını görevden almasının ardından CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'e bağlı olduğunu bildirmiş ve yeni bir parti kurulması halinde bu partiye katılacağına dair söz vermişti.





YENİ PARTİ KURULDU AMA TUGAY KATILMADI



Tugay'ın açıklamasına rağmen 24 Temmuz'da Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye geçmemesi ve bağımsız kalma kararı aldığını duyurması muhalif seçmende büyük bir soru işaretine neden oldu.



Tugay'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından 14 Ağustos'ta AKP'nin kuruluş yıldönümünde AKP rozeti takacağının öne sürülmesinin ardından daha da alevlenen iddiaların ardından Tugay, neden YENİ Parti'ye katılmadığını açıkladı.





"GENEL BAŞKANIN ETRAFINDA SIKINTILI İNSANLAR VAR"



Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, CHP’li Meclis üyeleri ve meclis komisyon başkanlarıyla kapalı toplantıda bir araya gelen Tugay, kararının gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:



“Beni bu süreçte arayanlar oldu. Kemal Bey de Özgür Özel de iletişim kurmak istedi. Ben her ikisinin de aramalarına yanıt vermedim. Özgür Özel de telefonla aradı ama açmadım. Açsam ne diyeceğim, ne yanıt vereceğim. Onunla ne konuşacağım ki” ifadelerini kullandı. Sızan bilgilere göre Başkan Tugay, toplantıda şu ifadeleri de kullandı: “İller Bankası’ndan 3 milyar TL’lik kredi için onay alacağız. Kentsel dönüşüm ve birçok konu çözülecek. Yeni Parti’ye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var.”