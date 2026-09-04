İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi’nin açılış programında bir araya geldi.

İNAN’I BİZZAT KAPIDA KARŞILADI

Serginin girişinde yaşanan buluşmada Tugay’ın, Eyyüp Kadir İnan’ı bizzat kapıda karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaların kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

“NÂZIM BUGÜN YAŞASAYDI ‘ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN’ DİYECEKTİ”

Serginin açılışında konuşan Eyyüp Kadir İnan ise Nâzım Hikmet’in edebî mirası ve siyasi kimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Nâzım Hikmet’in yalnızca belirli bir siyasi grubun sınırları içinde değerlendirilmemesi gerektiğini savunan İnan, “Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım’ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir ‘fraksiyon maskotuna’ indirgemektir” dedi.

İnan, konuşmasında Nâzım Hikmet’in 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılmasına da değindi. Nâzım Hikmet’in vatandaşlığının 2009 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden verildiğini hatırlattı.

AKP Genel Sekreteri İnan, konuşmasının bir bölümünde Gazze’de yaşamını yitiren çocuklara da değindi. İnan, Nâzım Hikmet bugün hayatta olsaydı “Özgür Gazze, Özgür Filistin!” diyeceğini savundu.