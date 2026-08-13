Muhalefetin kazandığı belediyelere düzenlenen peş peşe operasyonlar, AKP'ye katılımların hızlanmasına neden oldu.



Geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada AKP'ye katılımların devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Ankara'da düzenlenecek etkinlikte iki milletvekiline daha AKP rozeti takacak.



CEMİL TUGAY BAĞIMSIZ KALACAK



Siyaset kulislerinde haftalardır konuşulan iddiaların en dikkat çekeni, haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı olmuştu.





İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakları, Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AKP'ye katılacağına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Tugay'ın bağımsız şekilde görevini yürütmeye devam edeceğini duyurdu.



İKİ MİLLETVEKİLİ AKP'YE KATILIYOR



Meclis'e İYİ Parti çatısı altında giren ve partisinden ihraç edildikten bir süre sonra CHP rozeti takan Ümit Dikbayır, 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararına tepki göstermiş ve CHP'den ayrılmıştı.





Uzun süre boyunca YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik bağlılığını bildiren Dikbayır, bir süredir büründüğü sessizliği cuma günü takacağı rozet ile bozacak. 24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye katılmama kararı alan Dikbayır, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AKP'ye katılmaya ikna oldu.



GÜRBAN DA AKP'YE KATILACAK



Cuma günü AKP'ye katılacak milletvekillerinden bir diğeri ise İYİ Parti'nin Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban olacak.



Parti içerisinde Buğra Kavuncu başta olmak üzere birçok isimle ciddi sorunlar yaşayan Gürban, temmuz ayında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile istifa edeceğinin sinyallerini vermişti. Halihazırda İYİ Parti üyeliği devam eden Gürban'ın bu akşam e-Devlet üzerinden istifa etmesi ve cuma günü AKP rozeti takması bekleniyor.



Öte yandan Gürban, 14 Ağustos'ta AKP'ye katılacağına yönelik iddiaların ardından WhatsApp durumunda "14" yazılı bir kutlama görseli paylaştı.