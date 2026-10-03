19 Haziran'da CHP'den istifa eden ve kurulması halinde Özgür Özel'in partisine katılacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye katılmamış ve siyasi hayatına 'bağımsız' devam edeceğini duyurmuştu.



Aylardır kendisi hakkında ortaya atılan 'AKP'ye geçecek' iddialarını birçok kez yalanlayan Tugay, 30 Eylül'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından söz konusu tartışmanın yeniden alevlenmesine neden olmuştu.





AKP İzmir İl Başkanlığı ile temaslarını tamamlayan Tugay, 7 Ekim'de AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye katılacak. Tugay'ın transferiyle birlikte AKP, tarihinde ilk kez İzmir'de yönetime geçecek.



TELEFONLARINI KAPATTI, DANIŞMANLARINA TALİMAT VERDİ



Beştepe'deki görüşmeyle birlikte AKP'ye transfer süreci kesinleşen Tugay, görüşmenin ardından programlarının tamamını askıya aldı. Cep telefonunu kapatan Tugay, danışmanlarına verdiği talimat ile kendisine ulaşmak isteyen herkese "Başkan yurt dışında" mesajının iletilmesini istedi.



Tugay ile birlikte İzmir'den iki ilçe belediyesinin daha 7 Ekim'de AKP'ye katılması bekleniyor.



