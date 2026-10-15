AKP'ye transfer olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki iddialara TRT'de katıldığı programdan cevap verdi.

İzmir halkının ve kendi seçmeninin görüşlerini değerlendirdiğini belirten Tugay, vatandaşların kentteki sorunlardan yorulduğunu ve hizmet beklentisinin öne çıktığını ifade etti.

"GEÇİŞİ KABULLENEBİLİRİZ MESAJI ALDIM"

Tugay, “Halktan ‘Bir geçişi kabullenebiliriz’ mesajını aldım” dedi. CHP'de uzun yıllar siyaset yapan birçok kişinin de kendisine destek mesajları gönderdiğini söyleyen Tugay, bu mesajların kararının doğruluğuna ilişkin inancını güçlendirdiğini dile getirdi.

"KİMSE BENİ TEHDİT ETMEDİ"

AKP'ye geçiş sürecinde tehdit edildiği yönündeki iddialara yanıt veren Tugay, muhalefetten eleştirilerin yanı sıra hakaret içeren ifadeler de geldiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir dosya gösterdiğine ilişkin açıklamalarına değinen Tugay, “Benim AKP'ye geçiş sürecimde kimse bana ne dosya gösterdi ne bir soruşturmayla ya da başka bir operasyonla tehdit etti. Benim şu anda hiçbir soruşturmam yok” ifadelerini kullandı. Tugay, kararını İzmir'e daha iyi hizmet sunulacağına inandığı için aldığını belirtti.

ERDOĞAN VE BAKANLAR HAKKINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden etkilendiğini daha önce de dile getiren Tugay, Erdoğan'ın samimi ve içten bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Bakanlarla ilgili izlenimlerini de paylaşan Tugay, benzer bir samimiyet gördüğünü ve İzmir'e yönelik hizmet isteğinden etkilendiğini ifade etti.

"İKTİDARIN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜCÜ VAR"

Merkezi hükümetin deneyimi ve imkânlarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin bilgi ve birikiminin bir araya gelmesiyle kentteki birçok sorunun çözülebileceğini savunan Tugay, "Merkezi hükümetin çok önemli bir deneyimi ve gücü var. Oradaki deneyim ve güç bizim buradaki bilgiyle birleşince muhteşem bir şey olacak. Pek çok sorunu çözebileceğiz. Bundan sonra görev bizde" diye konuştu.