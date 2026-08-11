İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Cemil Tugay'ın ayrıldığı grupta dikkat çeken gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Tugay, İzBB Başkanvekili Levent Yıldır tarafından yeniden Whatsapp grubuna dahil edildi.

Tugay'ın ayrılmasının ardından gruptan çıkan bazı meclis üyelerinin de yeniden gruba eklendiği öğrenildi.

ARTIK SİYASİ TARTIŞMA YOK

Tugay'ın gruptan ayrılmasının temel nedeninin, Whatsapp grubunda yaşanan siyasi tartışmalar olduğu belirtildi.

Alınan kararla birlikte grupta bundan sonraki süreçte siyasi tartışma yaşanmayacağı, grubun meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve belediye çalışmalarıyla ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Grupta yalnızca meclis üyelerinin yer alacağı, meclis üyesi olmayan isimlerin ise gruba dahil edilmeyeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Tugay, bir süre önce söz konusu WhatsApp grubundan ayrılmıştı.

Tugay'ın ayrılmasının ardından bazı meclis üyelerinin de gruptan çıktığı belirtildi.

Tugay'ın gruptan ayrılması sonrasında, daha önce de gündeme gelen AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden ortaya atılmıştı.