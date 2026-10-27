Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'in merkezinde yer alan ve kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen Ege Dünya Ticaret Merkezi alanını satışa çıkardı. Basmane Çukuru'nun tamamıyla kamu mülkiyetine geçmesine günler kalmıştı. EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı AŞ'nin borçları nedeniyle haczedilen arazi için 75 milyon dolar tahmini bedel belirlendi. Cemil Tugay Satış sürecinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 10 Eylül 2026'da imzaladığı ve içeriği kamuoyundan gizlenen protokolün ardından başlaması kentte büyük tepki topladı. Kültürpark Platformu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine açık çağrıda bulundu. Tugay'ın AKP'ye geçtiği için meşruiyetini kaybettiğini belirten platform, gizli tutulan anlaşmanın iptal edilmesini istedi. 40 yılı aşkın süredir yapılaşma projeleri ve onlarca davayla gündeme gelen Basmane Çukuru bugün şehrin göbeğinde atıl durumda.

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