Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Öztarhan, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende Öztarhan'ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan taziyeleri kabul etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 82 yaşında hayatını kaybeden Deniz Öztarhan, Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşiydi. Öztarhan aynı zamanda iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın annesiydi.
ZİNCİRLİKUYU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Deniz Öztarhan'ın cenaze namazı, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vakti kılındı. Öztarhan'ın cenazesi, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Beren Saat ve Kenan Doğulu da katıldı.
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