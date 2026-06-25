CEMİYET HAYATININ GENÇ ÇİFTİ
Cemiyet hayatının genç isimlerinden Cevdet Çetindoğan ile Su Zileli, Bodrum tatilinde görüntülendi. Özcan–Hacı Sabancı’nın torunu Cevdet Çetindoğan ile yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Su Zileli ile adeta aşka geldi.
SABANCILARIN TORUNU AŞKA GELDİ
Türkbükü'nde teknelerinde zaman geçiren genç çift, akşam yemeği için gittikleri mekâna hareket ederken objektiflere takıldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemiyet hayatının yakından takip ettiği genç çift, Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. Gün boyunca teknelerinde vakit geçiren ikili, akşam saatlerinde yemek için özel botlarıyla karaya çıktı.
Objektiflere yansıyan görüntülerde Cevdet Çetindoğan ve Su Zileli'nin keyifli halleri dikkat çekti. Deniz üzerinde romantik anlar yaşayan çiftin uyumu, çevrede bulunanların da ilgisini çekti.
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Bodrum sezonunun hareketlenmesiyle birlikte cemiyet hayatından pek çok isim de tatil rotasını Ege kıyılarına çevirdi. Cevdet Çetindoğan ve Su Zileli'nin görüntüleri de yaz sezonunun dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.
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