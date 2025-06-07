Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 2021 yılında set arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

2022 yılında ayrılık yaşamışlardı ama bu ayrılık çok uzun sürmemiş, 2024'te yeniden bir araya gelmişlerdi.

O günden beri ilişkileri doludizgin devam ediyordu. Ancak bu romantik hikayenin de sonuna gelindi. Çift bir kez daha yollarını ayırdı.

"AYTAÇ BU GÜZELLİĞİ NASIL KAÇIRDIN?"

Ayrılık kararının ardından Cemre Baysel, tatil için Bodrum'a gitti. Pötikareli bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından "Güneşi yakalıyorum" notuyla paylaşan oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekti.

Fotoğraflara takipçileri "Aytaç bu güzelliği nasıl kaçırdın?" diye yorum yaptı.