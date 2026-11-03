Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe alması, aşk söylentilerini beraberinde getirdi. İkilinin bu hamlesi, aralarında bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

İLK HAMLE EMİRHAN TOPÇU'DAN GELDİ

İddiaya göre sosyal medyadaki ilk adımı Emirhan Topçu attı ve Cemre Baysel'i takibe aldı. Baysel'in de futbolcuyu takip etmeye başlamasıyla karşılıklı etkileşim dikkat çekti.

GÖZLER İKİLİDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Takipleşmenin ardından Cemre Baysel ve Emirhan Topçu hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. İkiliden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.