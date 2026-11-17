Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İlişkilerini doğrulayan Baysel'in ardından bu kez Emirhan Topçu'dan sosyal medyada ilk romantik paylaşım geldi.

AŞKLARINI SOSYAL MEDYAYA TAŞIDILAR

İlişkisi hakkında ilk kez konuşan Cemre Baysel, “Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte” sözleriyle birlikteliği doğrulamıştı.

Çiftten beklenen ilk paylaşım ise Emirhan Topçu'dan geldi. Milli futbolcu, sevgilisi Cemre Baysel'in fotoğrafını kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından yayımladı. Baysel de sevgilisinin paylaşımını kendi hesabında alıntılayarak karşılık verdi.