Başarılı oyuncu Cemre Baysel, bu kez bir projesiyle değil, özel hayatından bir detayla gündeme geldi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncunun yeni lüks aracı ve yaptığı özel plaka tercihi dikkat çekti.

MEMLEKETE ÖZEL PLAKA

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; İzmir doğumlu olan Cemre Baysel'in, yeni aracında memleketinin plaka kodu olan "35" ibaresini tercih ettiği öğrenildi. Plakada ayrıca oyuncunun ismini çağrıştıran harflerin yer aldığı belirtildi.

Baysel'in bu tercihi, hayranları tarafından da memleketine bağlılığının bir yansıması olarak yorumlandı.

MİNİ OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan Cemre Baysel'in geçtiğimiz günlerde küçük çaplı bir operasyon geçirdiği öğrenilmişti. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeni aracıyla gündeme gelen Baysel, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmelerle takip ediliyor.