Güzel oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla gündeme geldi. Önceki akşam İstinye'de görüntülenen oyuncuya, milli futbolcu Emirhan Topçu ile hakkında çıkan aşk iddiaları soruldu.
Bir süredir merak edilen ilişki iddialarına yanıt veren Baysel, sözleriyle aşkını doğruladı.
"BİR ŞEY OLURSA DUYARSINIZ" DEMİŞTİ
Daha önce özel hayatıyla ilgili sorulara temkinli yaklaşan Cemre Baysel, yeni açıklamasında eski sözlerini hatırlattı. Oyuncu, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız.' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte." diyerek milli futbolcu Emirhan Topçu ile yaşadığı ilişkiye açıklık getirdi.
EMİRHAN TOPÇU'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Cemre Baysel ilişki iddialarını doğrularken milli futbolcu Emirhan Topçu ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
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