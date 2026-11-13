"BİR ŞEY OLURSA DUYARSINIZ" DEMİŞTİ

Daha önce özel hayatıyla ilgili sorulara temkinli yaklaşan Cemre Baysel, yeni açıklamasında eski sözlerini hatırlattı. Oyuncu, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız.' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte." diyerek milli futbolcu Emirhan Topçu ile yaşadığı ilişkiye açıklık getirdi.