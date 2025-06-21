Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 2021 yılında set arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

2022 yılında ayrılık yaşamışlardı ama bu ayrılık çok uzun sürmemiş, 2024'te yeniden bir araya gelmişlerdi.

O günden beri ilişkileri doludizgin devam ediyordu. Ancak bu romantik hikayenin de sonuna gelindi. Çift bir kez daha yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından geçen hafta Bodrum'a tatile giden Cemre Baysel pötikareli bikinisiyle verdiği pozlar gündem oldu.

Baysel bu kez bir markanın davetlisi olarak katıldığı etkinlikte tarzıyla dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada çok konuşulan isimler arasına girdi.

Önce mayo görünümlü iç çamaşırını ceketle kombinledi, daha sonra da sütyensiz ceket elbisesiyle poz verdi.

Baysel'in bu tarzı hayranlarını ikiye böldü. Kimi tarzını beğendiğini kimi de beğenmediğini ifade etti.