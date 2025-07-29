Oyuncu Cemre Baysel bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile haziranda ilişkilerini bitirme kararı almıştı.
Ayrılığın ardından önce Bodrum'a ardından Yunanistan'a giden Baysel, İstanbul'a döner dönmez operasyon geçirdi. Göğsünde 8 yıldır giderek büyüyen kitleyi Üsküdar'daki özel bir hastanede aldırdı.
Kitlenin iyi huylu çıkmasıyla da rahat bir nefes alan Cemre Baysel sosyal medya hesabında hasta yatağında çekilen karesini "Bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok. Biz neler atlattık" notuyla paylaştı.