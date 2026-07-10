Amasya’da sabah saat 06.30 sıralarında Gökhöyük kavşağı yakınlarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya dönmek üzere yola çıkan Mehmet Bilir (53) idaresindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelmekte olan O.Ş. yönetimindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı.

HAFIF TİCARİ ARAÇ TARLAYA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Bilir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜÇ KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan sürücünün ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer yolcular Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü O.Ş. ise ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili ekipler tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.