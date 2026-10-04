Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı esnasında Fatih Terim, ayakkabısındaki aniden gelişen deformasyonu fark etti. Tabanının bir bölümü ayrılan Terim, tören disiplinini bozmadan kopan parçaları ayağıyla arkaya doğru süpürerek durumu idare etmeye çalıştı.

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün kaydettiği görüntülerde, hemen yanında saf tutan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yaşanan ilginç anları şaşkınlık ve tebessümle karşıladığı görüldü. Terim, düşen ayakkabı tabanını Özbek'e göstererek "İlk defa böyle bir şey görüyorum” dedi.

CAMİA BİR ARAYA GELDİ

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Münir Mustafa Hatipoğlu’nun naaşı Kilyos Mezarlığı’na nakledilerek dualarla toprağa verildi. Sarı-kırmızılı camiayı buluşturan törene Dursun Özbek’in yanı sıra İkinci Başkan Metin Öztürk; yöneticilerden Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Can Natan, Mehmet Cibara ve Emir Aral katıldı. Ayrıca Sportif AŞ yöneticileri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, teknik direktör Okan Buruk ile eski başkanlardan Adnan Polat ve Burak Elmas da Hatipoğlu ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.